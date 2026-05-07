Воронежец своровал два женских платья

В первых числах текущего месяца ранее не судимый 32-летний безработный мужчина тайно вынес из магазина, расположенного на проспекте Революции в Воронеже, два женских платья общей стоимостью более 60 тысяч рублей.
Одно из платьев он успел оперативно продать случайной прохожей, а второе стражи порядка изъяли в ходе следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
