Воронежец спрятал в матрасах почти 4000 пачек сигарет, чтобы перевезти их через границу в Казахстан

Левобережный райсуд Воронежа отправил воронежца в колонию общего режима за контрабанду.
Мужчина согласился на поступившее в мессенджере предложение перевезти в Казахстан партию сигарет. Часть полученного товара он спрятал внутри матрасов и передал сотруднику транспортной компании. Остальное собирался отправить таким же способом позднее.
Однако контрабанду обнаружили сотрудники регионального УФСБ России. В помещении транспортной компании из восьми матрасов изъяли 3820 пачек сигарет. А позднее в гараже обнаружили еще 7500 пачек. Стоимость изъятых табачных изделий составила 2,3 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.