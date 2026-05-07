Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

127 беспилотников самолётного типа перехватили и уничтожили 7 мая

Часть из них долетела до Пермского края.

Минобороны России сообщает, что 7 мая с 8.00 до 12.00 по московскому времени над регионами страны перехватили и уничтожили 127 БПЛА.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Напомним, губернатор Пермского края сообщил о прилёте БПЛА в жилой дом в Перми, в административное здание в Пермском округе и на промышленную площадку в крае. Пострадал один человек. Мужчину госпитализировали.

На данный момент режим воздушной тревоги отменён.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше