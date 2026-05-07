127 беспилотников самолётного типа перехватили и уничтожили 7 мая

Минобороны России сообщает, что 7 мая с 8.00 до 12.00 по московскому времени над регионами страны перехватили и уничтожили 127 БПЛА.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Республики Адыгея, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении Минобороны России.
Напомним, губернатор Пермского края сообщил о прилёте БПЛА в жилой дом в Перми, в административное здание в Пермском округе и на промышленную площадку в крае. Пострадал один человек. Мужчину госпитализировали.
На данный момент режим воздушной тревоги отменён.