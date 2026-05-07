Замначальника УЗИО Уфы отправили под домашний арест

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Фазлиахметов является обвиняемым в уголовном деле, остальными фигурантами которого являются глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, директор санатория «Радуга», депутат горсовета Уфы Алексей Силин и гендиректор ООО «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» (ЕРКЦ Уфы) Айгуль Винникова.
По версии следствия, они незаконно вывели из муниципальной собственности часть земельного участка санатория «Радуга» на улице Авроры.
Около недели назад Советский райсуд Уфы арестовал господ Мавлиева, Силина и Фазлиахметова.
Вчера ВС Башкирии пересмотрел меру пресечения сити-менеджеру Уфы: из СИЗО его отправили под домашний арест.