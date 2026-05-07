Замначальника УЗИО Уфы отправили под домашний арест

Верховный суд Башкирии отменил арест заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рушата Фазлиахметова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, апелляционная инстанция посчитала, что обвиняемому в превышении должностных полномочий достаточно домашнего ареста до 28 июня.