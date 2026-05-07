Массовая авария намертво перекрыла движение в Сочи

Массовое ДТП произошло утром 7 мая на 189-м километре автодороги Джубга — Сочи. Сразу несколько автомобилей столкнулись перед Дублером Курортного проспекта недалеко от места проведения ремонтных работ.
По предварительным данным пресс-службы городского УВД, виновником аварии мог стать водитель автомобиля Kia Rio: он ехал со значительным превышением скорости и врезался в бетонный блок. От сильного удара машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Kia Sportage и Ford.
Транспортные средства разбросало в разные стороны, практически полностью парализовав движение в обоих направлениях.
Информация о пострадавших не поступала.
