Массовая авария намертво перекрыла движение в Сочи

На месте возник огромный затор, растянувшийся на километры.

Источник: t.me:dtp_sochi

Массовое ДТП произошло утром 7 мая на 189-м километре автодороги Джубга — Сочи. Сразу несколько автомобилей столкнулись перед Дублером Курортного проспекта недалеко от места проведения ремонтных работ.

По предварительным данным пресс-службы городского УВД, виновником аварии мог стать водитель автомобиля Kia Rio: он ехал со значительным превышением скорости и врезался в бетонный блок. От сильного удара машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Kia Sportage и Ford.

Транспортные средства разбросало в разные стороны, практически полностью парализовав движение в обоих направлениях.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 3 мая массовое ДТП в Геленджике унесло жизни двух человек. Аварию спровоцировал опасный маневр одного из водителей.