Водитель BMW X5 сбил женщину в Самаре

В Самаре иномарка сбила 24-летнюю женщину.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре в среду 6 мая 24-летняя девушка попала под колеса BMW X5. Авария произошла в 15:38 на пересечении улиц Аксаковской и Ткачесвской. За рулем иномарки был 26-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Автомобиль ехал по улице Аксаковской со стороны улицы Урицкого. Во время поворота налево на улицу Ткачесвскую водитель сбил женщину, которая переходила проезжую часть», — говорится в сообщении.

После происшествия женщину доставили в больницу, а затем отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.