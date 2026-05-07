Мужчину отдали под суд за убийство сотрудницы мэрии Дзержинска

Следствие по делу об убийстве женщины, произошедшем в Дзержинске, подошло к концу. Согласно информации, предоставленной пресс-службой СУ СК РФ по Нижегородской области, материалы переданы в суд.
Как сообщалось ранее, в августе 2025 года в акватории реки Оки было обнаружено тело женщины. При осмотре 48-летней жертвы были выявлены следы удушения. Погибшая вела активный образ жизни, работая фитнес-тренером в одном из городских танцевальных центров, а также занимала должность в управлении социальной защиты населения при администрации города. Вскоре после происшествия был задержан подозреваемый — 40-летний уроженец Дзержинска.
Следственные органы полагают, что мужчина совершил нападение на женщину, с которой он ранее не был знаком. Обвиняемый, по версии следствия, умышленно лишил потерпевшую жизни, применив удушение, а также нанес множественные удары молотком по голове и ножом в область ее лица. Кроме того, имеются сведения о насильственных действиях сексуального характера. Задержанный также присвоил денежные средства жертвы в размере 8 000 рублей.
Собрав достаточное количество улик, подтверждающих вину обвиняемого, следователи подготовили обвинительное заключение. Документы были утверждены и направлены в судебные органы для дальнейшего разбирательства.
