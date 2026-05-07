В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева

В Калуге прошлой ночью застрелили чемпиона России по функциональному многоборью и тренера Дмитрия Исаева. Информацию о гибели спортсмена официально подтвердили его коллеги по клубу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью в Калуге был застрелен чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. Факт трагической гибели спортсмена подтвердили его коллеги по клубу, сообщает телеграм-канал «112».

Как уточняет портал KALUGANEWS.RU, Исаев также был действующим тренером и носил звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Дата и время церемонии прощания станут известны позднее, а для поддержки семьи атлета коллеги организовали сбор средств.

Как сообщает SHOT, подозреваемый в убийстве уже задержан.