Сразу три очага бешенства животных обнаружили в Воронежской области

Карантин по бешенству животных ввели в трёх районах Воронежской области. Соответствующие проекты указов губернатора Александра Гусева опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы регионального правительства.
В селе Стадница Семилукского района ограничительные меры установлены до 11 августа. Эпизоотическим очагом стала территория, занимаемая объектами личного подсобного хозяйства на улице Анастасии Бородкиной, 43. Неблагополучным пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от границ очага. Она ограничена домами № 16−63 на улице Анастасии Бородкиной и домом № 4 на улице Горной.
В Таловском районе заражённое бешенством животное обнаружили в селе Синявка. Оно находилось на территории, прилегающей к дому № 52 на улице Проезжей. Неблагополучной признали всю территорию населённого пункта. Ограничения действуют до 12 августа.
Ещё один карантин по бешенству животных объявили в Каширском районе. До 12 августа ограничения действуют в посёлке имени Дзержинского. Эпизоотическим очагом стала территория, занимаемая объектами личного подсобного хозяйства на улице Железнодорожной, 11. Неблагополучным пунктом признали весь посёлок.
На время действия карантина в эпизоотических очагах запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территорий посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы. В неблагополучных пунктах также действует запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.