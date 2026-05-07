Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу три очага бешенства животных обнаружили в Воронежской области

Карантин ввели в Семилукском, Таловском и Каширском районах.

Источник: АиФ Воронеж

Карантин по бешенству животных ввели в трёх районах Воронежской области. Соответствующие проекты указов губернатора Александра Гусева опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы регионального правительства.

В селе Стадница Семилукского района ограничительные меры установлены до 11 августа. Эпизоотическим очагом стала территория, занимаемая объектами личного подсобного хозяйства на улице Анастасии Бородкиной, 43. Неблагополучным пунктом признали территорию в радиусе 500 метров от границ очага. Она ограничена домами № 16−63 на улице Анастасии Бородкиной и домом № 4 на улице Горной.

В Таловском районе заражённое бешенством животное обнаружили в селе Синявка. Оно находилось на территории, прилегающей к дому № 52 на улице Проезжей. Неблагополучной признали всю территорию населённого пункта. Ограничения действуют до 12 августа.

Ещё один карантин по бешенству животных объявили в Каширском районе. До 12 августа ограничения действуют в посёлке имени Дзержинского. Эпизоотическим очагом стала территория, занимаемая объектами личного подсобного хозяйства на улице Железнодорожной, 11. Неблагополучным пунктом признали весь посёлок.

На время действия карантина в эпизоотических очагах запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территорий посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы. В неблагополучных пунктах также действует запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.