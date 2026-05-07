Воронежец дал взятку 280 тыс руб, чтобы не служить

Как сообщили в Коминтерновском райсуде Воронежа, призывник через посредников передал 280 тысяч рублей члену военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Воронежской области. Деньги пошли на способствование в решении вопроса о присвоении молодому человеку без прохождения военно-врачебной экспертизы медицинской категории годности, исключающей прохождение военной службы по призыву.