В Перми скончался профессор ПНИПУ Станислав Минацевич

Пермский национальный исследовательский политехнический университет сообщает о смерти профессора Станислава Минацевича.
«5 мая на 86-м году жизни скончался Минацевич Станислав Фабианович, бывший заместитель декана аэрокосмического факультета по учебной работе, профессор кафедры “Авиационные двигатели”, кандидат технических наук», — говорится в сообщении ПНИПУ.
На кафедру «Авиационные двигатели» пермского Политеха он пришёл в 1989 году. С 1992 году работал доцентом. В 1998 году его назначили замдекана аэрокосмического факультета. В 2000 году Станислав Минацевич стал профессором кафедры «Авиационные двигатели».
С 2005 по 2016 год учёный трудился на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ.
Коллеги рассказывают, что Станислав Фабианович помогал наладить взаимодействие вуза с предприятиями города, чтобы студенты могли проходить практику и получать реальные знания и навыки, необходимые для работы в будущем.
Так при его участии создавались учебные лаборатории с современным оборудованием для будущих инженеров.
«Это человек, который относился к своей работе ответственно и неравнодушно», — отметили сотрудники кафедры «Авиационные двигатели».
Прощание состоится 7 мая по адресу: ул. Старцева, д.140а.