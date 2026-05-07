Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

Вэй Фэнхэ возглавлял Минобороны КНР в 2018—2023 годах. Ли Шанфу сменил его на этом посту в марте 2023 года. По данным китайского информагентства, Ли Шанфу обвинялся в том, что получал и давал крупные взятки, а также использовал служебное положение в корыстных целях. Вэй Фэнхэ обвинялся в предоставлении «неправомерных льгот» при кадровом обеспечении и нарушении дисциплины. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что уголовное дело в отношении Ли Шанфу касалось нарушений при закупке военной техники.