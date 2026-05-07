Двух бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни

Бывшие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщило агентство «Синьхуа». Их признали виновными в коррупции.

Источник: Freepik

Вэй Фэнхэ возглавлял Минобороны КНР в 2018—2023 годах. Ли Шанфу сменил его на этом посту в марте 2023 года. По данным китайского информагентства, Ли Шанфу обвинялся в том, что получал и давал крупные взятки, а также использовал служебное положение в корыстных целях. Вэй Фэнхэ обвинялся в предоставлении «неправомерных льгот» при кадровом обеспечении и нарушении дисциплины. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что уголовное дело в отношении Ли Шанфу касалось нарушений при закупке военной техники.

По данным Reuters, в Китае смертный приговор с отсрочкой исполнения обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершает преступлений за время отсрочки. После смягчения приговора до пожизненного срока фигуранты лишатся возможности дальнейшего смягчения наказания или УДО.

Чистки в китайском Минобороны продолжаются с того момента, как к власти в КНР пришел Си Цзиньпин. По данным Центральной комиссии по проверке дисциплины, за последнее десятилетие в Китае были проведены расследования в отношении 4,7 млн чиновников, из которых около 1,5 млн человек подверглись разного рода наказаниям.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше