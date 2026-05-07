В Петербурге ищут девочку, пропавшую месяц назад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Поисковики ищут восьмилетнюю девочку, которая пропала в Санкт-Петербурге месяц назад, следует из сообщений городского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«(Ребенок — ред.) 8 лет… С 7 апреля 2026 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении о поиске девочки.
Поисковики приводят приметы ребенка: рост 128 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.
Комментарием правоохранителей по поводу пропавшего ребенка РИА Новости пока не располагает.