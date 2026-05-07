За жуткую смерть водителя грузовика ответит тракторист под Волгоградом

Прокуратура Городищенского района направила в суд уголовное дело местного жителя, по вине которого погиб водитель грузовика.
Трагедия случилась 10 февраля 2025 года на строительном объекте у хутора Красный Пахарь. 58-летний мужчина сель за руль бульдозера, управлять которым не имел права — у него не было соответствующего удостоверения. Сдавая задним ходом, он не убедился в том, что не причинит никому вреда. И наехал на грузовик Shacman.
«В этот момент между задней крышкой кузова и кузовом грузовика находился его водитель. Мужчину зажало металлическими конструкциями. От полученных травм он скончался в больнице спустя несколько недель», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого после случившегося, завершено. Обвиняемый признал вину и раскаялся. За нарушение правил безопасности при строительных работах ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Суровикинском районе подросток без прав устроил погоню с полицией, она попала на видео.