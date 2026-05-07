Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался профессор Мининского университета Александр Донин

Прощание с нижегородцем пройдет 8 мая в Сормовском крематории Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде скончался доктор искусствоведения, профессор кафедры средового и графического дизайна Мининского университета Александр Донин. Его не стало 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Донин преподавал историю искусств, культурологию и историю материальной культуры. Он работал со студентами, коллегами и школьниками, уделяя особое внимание воспитанию культуры с ранних лет.

"Преподавательская и научная деятельность профессора Донина остается важной вехой в истории Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Прощание с нижегородцем пройдет 8 мая в Сормовском крематории Нижнего Новгорода.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

Ранее на сайте сообщалось, что в Омской области скончался бывший сотрудник нижегородского лесхоза.