Скончался профессор Мининского университета Александр Донин

В Нижнем Новгороде скончался доктор искусствоведения, профессор кафедры средового и графического дизайна Мининского университета Александр Донин. Его не стало 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Александр Донин преподавал историю искусств, культурологию и историю материальной культуры. Он работал со студентами, коллегами и школьниками, уделяя особое внимание воспитанию культуры с ранних лет.
"Преподавательская и научная деятельность профессора Донина остается важной вехой в истории Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
Прощание с нижегородцем пройдет 8 мая в Сормовском крематории Нижнего Новгорода.
