Пострадавшего при атаке БПЛА в Чувашии эвакуировали в Нижний Новгород

Пострадавший в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов житель города Чебоксары был помещен в ожоговый центр Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Эта информация поступила от пресс-службы медицинского учреждения в Нижнем Новгороде.
Мужчину находится под медикаментозным сном и подключен к аппарату для поддержки дыхания. Отмечается, что после атаки беспилотников, имевшей место в Чувашии 5 мая, нижегородские медики уже оказывали консультационную поддержку врачам из этой республики посредством телемедицины.
После того как самочувствие пациента стало более стабильным, было принято решение о его транспортировке в Нижний Новгород. В ночное время 7 мая специалисты продолжали мероприятия по поддержанию его жизненных функций. Затем была выполнена санационно-диагностическая бронхоскопия, направленная на оценку степени повреждения трахеобронхиального дерева.
Как уточнил Игорь Арефьев, главный врач Университетской клиники ПИМУ, Помимо прочего, у пациента зафиксированы ожоги лица первой степени, занимающие менее пяти процентов площади поверхности тела, а также двусторонняя пневмония.
Текущее состояние пациента врачи характеризуют как стабильно тяжелое. Отсутствие обширных ожоговых поражений дает основания полагать, что лечение может завершиться успешно. В настоящее время медицинскими работниками проводятся мероприятия, направленные на восстановление самостоятельного дыхания пациента и очистку его дыхательных путей от продуктов горения.
