Молодая волгоградка отправится в колонию за кражу и нападение с ножом

Суд вынес приговор 21-летней рецидивистке, совершившей серию серьезных преступлений в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

21-летняя жительница Волгограда получила 4 года лишения свободы за дерзкое хищение товаров из магазина и нанесение тяжких увечий человеку. Девушку признали виновной сразу по двум статьям УК РФ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

В ноябре 2025 года она вместе с двумя мужчинами решила совершить кражу в одном из сетевых продуктовых магазинов Тракторозаводского района. Пока один из сообщников отвлекал персонал, притворяясь больным эпилепсией, Виктория и второй подельник брали с полок алкоголь. Не заплатив за товар, они быстро скрылись с места преступления.

Меньше чем через два месяца она снова оказалась в центре криминального инцидента. Находясь в нетрезвом состоянии в квартире своего отчима, она поссорилась с его гостем. В разгар конфликта девушка схватила нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший получил серьезные травмы, опасные для жизни.

В ходе судебного разбирательства Виктория полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Однако суд учел, что девушка уже совершала преступления ранее, что является опасным рецидивом. По совокупности этих преступлений ей назначили 4 года лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.