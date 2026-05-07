Под Воронежем 73-летний водитель пострадал в перевернувшейся «пятерке»

Легковушка перевернулась в Репьевском районе Воронежской области утром 7 мая. Авария произошла на автодороге Россошь — Репьевка, 8 км. Водитель «ВАЗ-2105» не справился с управлением и вылетел в кювет.
В 8.56 на место вызвали МЧС. Приехавшие спасатели освободили пострадавшего из покореженного автомобиля, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. 73-летнего водителя госпитализировали в Острогожскую райбольницу.
Напомним, быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше