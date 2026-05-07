Пермские хирурги не прервали операции во время атаки беспилотников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что пермские врачи продолжали работать несмотря на то, что корпус больницы пострадал.
«Пермский край подвергся атаке БПЛА со стороны вражеских сил. Из последствий данного преступления — повреждение дома. Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии. Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента шли две операции, они удачно завершены», — уточнил глава региона.
По словам Дмитрия Махонина, из повреждённого дома эвакуированы все жители, включая маломобильных. В ДК им. Калинина развёрнут пункт временного размещения, где с жильцами дома работают психологи. Были даны поручения по линии Минстроя и администрации Перми определить причиненный жилью и автотранспорту ущерб, приступить максимально быстро к восстановительным работам.
«Важно быстро провести спасательные действия, оценить наличие взрывчатых веществ, чтобы допустить людей к жилью. Рассчитываем, что это произойдёт сегодня вечером», — сообщил губернатор Пермского края.
Напомним, в результате атаки беспилотников в Перми повреждён многоквартирный дом. Жертв нет.