Воронежец пытался отправить в Казахстан спрятанные в матрасах пачки сигарет

Установлено, что мужчина в мессенджере получил сообщение с предложением незаконно перевезти через государственную границу табачную продукцию, предназначенную для дальнейшей продажи. Согласившись, он получил от неустановленных лиц 11 320 пачек сигарет. 3 820 из них он разместил внутри восьми матрасов и передал сотруднику транспортной компании. Остальные пачки хранились у мужчины в гараже. Он планировал отправить их через границу аналогичным способом.