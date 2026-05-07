Воронежец пытался отправить в Казахстан спрятанные в матрасах пачки сигарет

У мужчины изъяли табачной продукции на 2,3 млн.

Жителю Воронежа вынесли приговор за попытку перевезти в Казахстан крупную партию сигарет, спрятанную в матрасах. Об этом сообщили в пресс-службе Левобережного районного суда в среду, 6 мая.

Установлено, что мужчина в мессенджере получил сообщение с предложением незаконно перевезти через государственную границу табачную продукцию, предназначенную для дальнейшей продажи. Согласившись, он получил от неустановленных лиц 11 320 пачек сигарет. 3 820 из них он разместил внутри восьми матрасов и передал сотруднику транспортной компании. Остальные пачки хранились у мужчины в гараже. Он планировал отправить их через границу аналогичным способом.

Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли в помещении транспортной компании незаконный товар. Общая сумма табачных изделий составила 2,3 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев исправительной колонии общего режима.