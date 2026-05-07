Для жильцов пострадавшего от атаки БПЛА дома в Перми организовали питание

Власти провели оперативное совещание в ДК Калинина, куда эвакуировали жителей многоэтажки. Пострадавшей во время атаки БПЛА, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
«Все жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения — их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки», — пояснил Эдуард Соснин.
Сам дом пока оцеплен, людей внутрь не пускают. Работают специалисты, чтобы проверить его на безопасность. Коммуникации в здании не отключены. Имущество находится под охраной.
«Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры, — рассказал глава города. —Актуальную информацию жильцы пострадавшего дома могут получить в администрации Свердловского района по телефону: 241−27−99».
Эдуард Соснин напомнил, что во время атаки беспилотников людям лучше находиться в укрытиях. Для этого подойдут любые заглублённые помещения: подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы, подземные парковки, а также внутренние помещения квартир без окон (коридоры, тамбуры ванные комнаты).