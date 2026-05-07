Два человека погибли на пожаре в Логойском районе

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, одна из которых — короткое замыкание электропроводки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибло два человека, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Там уточнили, что пожар произошел в четверг, в Логойском районе. Там в деревне Терехи на улице Центральной загорелся жилой частный дом.

Прибывшие по вызову спасатели МЧС во время тушения пожара обнаружили тела двух человек — 82-летнего мужчины и 77-летней женщины.

«По данным следствия, 7 мая при ликвидации пожара в доме по улице Центральной в деревне Терехи работниками МЧС обнаружены тела мужчины и женщины (82 и 77 лет) с термическими повреждениями», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, эксперты-криминалисты, а также спасатели. Проводится осмотр места происшествия, ведется опрос очевидцев.

В Следственном комитете уточнили, что рассматривается несколько версий ЧП. Основная — короткое замыкание электропроводки, которое привело к возникновению пожара. Следователям Логойского районного отдела СК предстоит выяснить точные причины возгорания и что стало причиной гибели двух человек. Назначен ряд экспертиз.

