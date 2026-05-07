Пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах экстренно доставили в Нижний Новгород

Пострадавший при атаке БПЛА житель Чебоксар экстренно перевезен в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ накануне вечером, 6 мая. Об этом информирует пресс-служба медицинского вуза.
39-летнего мужчину госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации в состоянии медикаментозного сна. Он находится на искусственной вентиляции легких.
«С момента получения им травмы 5 мая мы были на контакте с врачами Чувашии, провели телемедицинскую консультацию, согласовали лечение. После стабилизации состояния пациента оперативно приняли решение о его переводе в Нижний Новгород. Сегодня ночью продолжались мероприятия по поддержанию жизненно-важных функций пострадавшего, утром выполнили санационно-диагностическую бронхоскопию для уточнения степени поражения трахеобронхиального дерева. Также у пациента имеются ожоги лица I степени площадью менее 5% поверхности тела, двусторонняя пневмония», — рассказал главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, главврач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев.
В настоящее время состояние чебоксарца оценивается как стабильно тяжелое. Медики отмечают, что отсутствие значительных ожогов кожи вселяет надежду на благоприятный исход лечения.
Усилия врачей сейчас сосредоточены на восстановлении самостоятельного дыхания пациента, предотвращении возможных инфекционных осложнений и очищении дыхательных путей от продуктов горения.
Напомним, что 3 мая над территорией Нижегородской области были сбиты беспилотники.