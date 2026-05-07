СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в ростовской школе

В Ростовской области следователи начали проверку по факту происшествия в одной из школ города Миллерово. По предварительным данным, там произошла детонация устройства, похожего на страйкбольную гранату, в результате чего пострадала 17-летняя ученица, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Девушке потребовалась врачебная помощь. О характере травм и их тяжести пока не сообщается. Ранее об инциденте сообщила полиция региона.
Сотрудники Следственного комитета работали сегодня на месте и проводили осмотр, опрашивали свидетелей. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (213 УК РФ).
В рамках расследования предстоит выяснить, как взрывное устройство оказалось в учебном заведении, кто его принес и при каких обстоятельствах произошел взрыв. Также будут установлены все причины и условия, которые привели к этому инциденту.