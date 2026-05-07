Житель Воронежской области купил за 50 тыс руб права и попался с ними при ДТП

Хохольский райсуд Воронежской области наказал 32-летнего местного жителя за поддельные документы.
В июле 2025 года мужчина купил через интернет водительское удостоверение. И спокойно ездил с ним — до февраля 2026 года. Тогда он на своем «Фольксваген Тигуан» врезался в ограждение жилого дома. И вот тут прибывшие на место аварии сотрудники ДПС обнаружили, что права у виновника ДТП поддельные.
Как признался нарушитель на суде, удостоверение он купил за 50 тыс рублей.
— При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также наличие ранения, полученного при прохождении службы в зоне СВО, наличие ряда правительственных наград за участие в военных действиях. В качестве наказания мужчине на шесть месяцев ограничили возможность выезда за пределы Хохольского района, за исключением посещения медицинских учреждений и места работы. Ему необходимо раз в месяц отмечаться в органах надзора за отбыванием осужденным наказания, — сообщили в суде.