Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове локализовали

Вблизи Ботанического сада в Ростове горит камыш на 100 кв. метрах, ведется тушение.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове-на-Дону локализовали, на данный момент тушение продолжается. Уточненная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В районе Маркова, 45 горит камыш на площади в 100 кв. метров. В 15:01 пламя локализовали, — прокомментировали в экстренной службе.

Известно, что от МЧС на месте задействовали восемь человек и две единицы техники. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Ранее очевидцы рассказали, что вблизи полыхающих камышей чувствовался запах дыма и летел пепел.

