Повреждены дом и больница. Последствия атак БПЛА на Пермь 7 мая

Пермский край пережил не самый простой день. 7 мая 2026 года беспилотники атаковали административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в Перми. Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии (врачи продолжили операцию во время происшествия). Подробнее о том, есть ли жертвы в результате атаки БПЛА и что говорят жители пострадавшего многоквартирного дома, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Завыли сирены.
Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пермском крае в 9:40. В это же время Росавиация сообщила, что в аэропорту «Большое Савино» ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Из-за этого несколько рейсов задержали.
В 9:40 в Перми ввели режим «Ковёр» радиусом 50 километров. Жители начали получать уведомление через систему оповещения об экстренных ситуациях МЧС ближе к 11:00. Позже «Ковёр» объявили на территории Соликамска. Местные жители города в Пермском крае сообщали, что слышали звуки сирен.
Пермяки тоже слышали сирены в разных районах краевой столицы. Однако, как отметили горожане, сегодня она звучала громче, чем обычно, а звук постепенно усиливался. Между тем из громкоговорителей звучало голосовое оповещение о воздушной тревоге, что сильно встревожило жителей Перми.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 8:00 до 12:00 (московское время) было перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над российскими регионами. 7 мая режим «Беспилотной опасности» также вводили на территории Удмуртии, Башкортостана, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и в ряде других субъектов.
«Сидит и плачет от страха».
Спустя пять часов после объявления режима «Беспилотной опасности» стало известно, что в результате атаки беспилотников в Перми повреждён многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он добавил, что жертв нет.
«У нас собака осталась в квартире. Нам сейчас бы её забрать и всё, пусть дальше работают. Мы просили, чтобы нам кто-нибудь вывел собаку, но пока что молчат. Она, наверное, сейчас сидит и плачет от страха», — рассказала корреспонденту perm.aif.ru жительница пострадавшего дома Дарья.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Глава города Перми Эдуард Соснин сообщил, что все жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения — ДК им. М. И. Калинина. Жильцов обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает службы психологической поддержки.
«Жилой дом оцеплен, внутри работают специалисты — имущество под охраной, коммуникации не отключены. Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры», — написал Эдуард Соснин.
Большинство жителей пострадавшего от атаки беспилотников дома сейчас ждут информацию о дальнейших планах действий. Во дворце культуры записывают данные всех проживающих. Чаще всего они отказываются от предложения получить жильё из маневренного фонда, рассчитывая при необходимости пожить у родственников или на дачах.
«Услышав хлопок, мы с сыном выбежали в том, в чём были одеты. Потом нам сказали идти в ДК им. Калинина. Там записали номер квартиры, количество проживающих, площадь, предложили маневренное жильё. Мы отказались, поедем к родственникам», — поделилась с корреспондентом perm.aif.ru одна из жительниц дома, который атаковали беспилотники.
Продолжили операцию несмотря на атаку.
По словам Дмитрия Махонина, после удара беспилотника по многоквартирному дому спасатели эвакуировали всех жителей, в том числе маломобильных. В одной из квартир пострадавшего дома проживает 77-летний пенсионер с инвалидностью Виктор. Он не может ходить, поэтому передвигается на коляске.
«Мы вернулись домой из магазина, покупали продукты. Позвонил сын, и вдруг раздался хлопок, — рассказал корреспонденту perm.aif.ru пенсионер. — Сын по телефону сказал, чтобы мы срочно спускались. Мы быстро собрались, жена даже куртку не успела надеть. Про документы в спешке забыли. Лифт работал, поэтому мы воспользовались им, чтобы спуститься. Экстренные службы приехали очень быстро».
Позже губернатор сообщил, что пострадал и рядом стоящий с домом корпус нейрохирургии. В момент атаки там проводили две операции, и пермские хирурги, несмотря на опасность, не прервали их.
«Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии. Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все удачно завершены. Всё работает в штатном режиме», — отметил Дмитрий Махонин.
Пострадал от атаки БПЛА.
Многоквартирный жилой дом — не единственное место, куда сегодня попал беспилотник. Дмитрий Махонин рассказал, что, помимо жилого дома, вражеский БПЛА повредил административное здание в Пермском муниципальном округе. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Мужчина направлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили сайту perm.aif.ru в краевом Министерстве здравоохранения.
Кроме того, по данным губернатора, прилёт БПЛА пришёлся на одно из промышленных предприятий Пермского края. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
«Ещё несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим “Беспилотной опасности”. Работает оперативный штаб», — написал Дмитрий Махонин.
Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников. Сайт perm.aif.ru продолжает следить за развитием событий.
Режимы «Бесплотная опасность» и «Ковёр» были сняты в Пермском крае в 15:25, спустя почти шесть часов. «Я думаю, что все последствия этой атаки будут устранены», — заключил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.