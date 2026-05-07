Волгоградка сорвалась с высоты и сбежала из больницы, где её латали медики

Волгоградцы обсуждают происшествие на юге города. Местная жительница сорвалась с высоты, попала в больницу, но смогла оттуда сбежать.
В соцсетях говорят разное — вплоть до того, что у несчастной сломан позвоночник и она в реанимации. По информации очевидцев, всё произошло в пятиэтажке на улице Фадеева, пострадавшей около 30 лет, упала она с пятого этажа.
В облздраве «АиФ-Волгоград» пояснили: специалистам медучреждения, куда доставили пострадавшую, неизвестно, каким образом пациентка получила травмы. После госпитализации ей провели необходимые исследования, назначили лечение. Однако она решила самовольно покинуть больницу.
С первой попытки ей это не удалось — женщину остановили. Вторая попытка оказалась для неё удачной.
«Больница передала информацию о состоянии здоровья пациентки и характере полученных ею травм в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения», — уточняют в облздраве.
