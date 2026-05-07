В Калининграде в котокафе «Мяу-мяу» прорвало трубу, погибли 22 кошки

Два кота находятся в тяжелом состоянии.

Фото: телеграм-канал Натальи Шиховой.

В Калининграде в котокафе «Мяу-мяу» на ул. Генделя ночью 7 мая прорвало трубу. Кипяток затопил помещение. Как сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» владелица приюта «Наши» Наталья Шихова, 22 кошки погибли.

«В 2:00, видимо, прорвало трубу. Отвалился цокольный этаж — там два этажа кафе. С потолка побежала горячая вода. Сработала сигнализация. Коты, видимо, испугались и пошли на второй этаж. Из 33 22 [кота] погибло», — рассказала Шихова.

В котокафе находились коты из двух приютов — «9 жизней» и «Наши». Из последнего в кафе содержалось 16 кошек, из которых выжило четверо.

«Два кота тяжёлые. Один мой кот умер по дороге [в ветклинику]. Из моих 16 котов выжило четверо. Они вроде как в стабильном состоянии. Их через часа два будем собирать [перевозить], но будем под наблюдением. Не знаю, потребуется им клиника ещё или нет», — добавила Шихова.

По ее словам, собственник будут ремонтировать помещение за свой счет: «Это его зона ответственности, потому что предупреждали, что на потолке было что-то мокрое. Не знаю на каком этапе чья вина». Однако, как отметила Шихова, откроет ли владелица котокафе снова, пока неизвестно.

«Я выкладывала у себя на канале [сбор], там попереводили на кремацию. Но мне кажется, уже собрали все — ещё не проверяла. Там много было переводов, — добавила она. — Я не знаю, будет ли Татьяна (владелица котокафе. — прим. “Нового Калининграда”) свои реквизиты выставлять».

