Могло оторвать палец. На уроке у школьницы в руках взорвалась граната

Страйкбольная граната взорвалась в руках у 17-летней школьницы в Ростовской области. Всё произошло на уроке истории. Громкий звук напугал учащихся. А сама девушка получила ожоги.
Вскоре в школу прибыли медики и оперативники. Теперь компетентным органам предстоит разбираться, как же опасный предмет оказался в руках девочки. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Произошло случайно.
Инцидент произошёл в школе № 8 небольшого города Миллерово Ростовской области (более 200 км от донской столицы) с населением около 40 тыс. человек.
«Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 Миллерово о том, что произошёл хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату», — сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
В полиции уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как уточнили rostov.aif.ru в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл во время урока истории. «Установлено, что школьница случайно привела в действие страйкбольную гранату», — рассказали rostov.aif.ru в ведомстве. Сейчас полицейские выясняют, как граната попала в учебное заведение. В результате хлопка несовершеннолетняя девушка получила ожог кисти руки. Ей незамедлительно оказали медицинскую помощь.
«Угрозы её жизни и здоровью нет. Никто их других школьников не пострадал», — сообщили в донском главке полиции. Корреспондент rostov.aif.ru позвонила в школу № 8, там ей ответили, что комментариев по инциденту не дают.
Опаснее петарды.
О том, насколько опасны страйкбольные гранаты, корреспонденту rostov.aif.ru рассказал Артём Романенко, который много лет занимается страйкболом.
«Страйкбольная граната, по сути, собой представляет петарду. Она может повредить ладонь и даже оторвать палец, если сдетонирует в руках», — рассказал эксперт.
По его словам, главное отличие от петарды заключается в наличии рассеивающихся элементов.
«Что отличает её от обычной петарды, так это шарики и рассыпные элементы, которые могут попасть в глаза, в уши, в зубы и нанести тяжёлую травму. Самое опасное в таких гранатах, особенно если она взрывается в помещении — то, что ты мог оглохнуть. Поэтому в страйкболе запретили мощные заряды», — поясняет Артём.
От также отметил, что страйкбольные имитационные средства, внешне схожие с игровым инвентарём, содержат реальные пиротехнические компоненты и химические составы, способные нанести серьёзный вред здоровью.
Как рассказал rostov.aif.ru Денис Хохлов, бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Ростова-на-Дону, а ныне преподаватель основ безопасности и защиты Родины в одном из учебных заведений города, в школах страйкбольные гранаты не используются.
«Как ученица пронесла её в школу и зачем? Этого нельзя делать однозначно», — отметил Хохлов.
Он также подчеркнул, что страйкбольные гранаты находятся в свободной продаже, их можно купить даже на маркетплейсах.
Так или иначе, выяснять, как представляющий опасность для окружающих предмет пронесли в школу, будут компетентные органы.
По факту случившегося донские следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Rostov.aif.ru продолжит следить за ситуацией.