Пермские хирурги не прервали операции во время удара дрона ВСУ по больнице

Пермские врачи продолжили операции, несмотря на удар украинского дрона по больнице. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
7 мая на Пермский край был совершен налет вражеских беспилотников: один попал по промышленному предприятию, еще один — по жилому дому в краевом центре. По словам Махонина, в результате атаки пострадал и рядом стоящий больничный корпус нейрохирургии.
«Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции, они все завершены. Удачно завершены», — подчеркнул глава региона.
Махонин добавил, что сейчас медучреждение работает в штатном режиме.
Также из-за атаки БПЛА в пермских вузах отменены занятия, а студентов перевели на дистанционное обучение.