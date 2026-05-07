В Воронежской области на жену участника СВО мошенники повесили микрокредит под 292%

Только с помощью прокуратуры жительнице Калачеевского района удалось аннулировать микрозайм, который на нее повесили мошенники. Как рассказала женщина, являющаяся инвалидом 3 группы и женой участника СВО, в июне 2025 года неизвестные через интернет дистанционно оформили на ее имя микрозайм на сумму 7000 рублей. А вот процентная ставка оказалась занебесной — 292% годовых.