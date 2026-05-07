В Каспийске произошел пожар на заправке

В дагестанском Каспийске на улице Гагарина произошел пожар на автозаправочном комплексе. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, огонь охватил двухэтажное здание технической станции и автоцистерну КамАЗ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Каспийске вспыхнул пожар на автозаправочной станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Поступило сообщение о загорании в городе Каспийске на улице Гагарина. По предварительной информации, площадь пожара на автозаправочном комплексе станции составляет 250 кв. метров», — заявили в министерстве.

Как уточнили в региональном управлении ведомства, по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения загоранию был присвоен ранг сложности № 2. К месту происшествия направлены силы МЧС России по Республике Дагестан в составе 15 человек и 5 единиц техники, а также дополнительная оперативная группа Главного управления ведомства в составе 3 специалистов и 1 единицы техники.

Огнем охвачены двухэтажное здание технической станции и автоцистерна КамАЗ объемом 20 м³.

