В Каспийске произошел пожар на заправке

В Каспийске вспыхнул пожар на автозаправочной станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Поступило сообщение о загорании в городе Каспийске на улице Гагарина. По предварительной информации, площадь пожара на автозаправочном комплексе станции составляет 250 кв. метров», — заявили в министерстве.
Как уточнили в региональном управлении ведомства, по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения загоранию был присвоен ранг сложности № 2. К месту происшествия направлены силы МЧС России по Республике Дагестан в составе 15 человек и 5 единиц техники, а также дополнительная оперативная группа Главного управления ведомства в составе 3 специалистов и 1 единицы техники.
Огнем охвачены двухэтажное здание технической станции и автоцистерна КамАЗ объемом 20 м³.