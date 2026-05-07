Суд приговорил жителя Неманского района к шести годам колонии за попытку диверсии

Калининградский областной суд 7 мая вынес приговор по делу жителя Неманского района, который в сентябре 2024 года вместе с двумя подростками пытался поджечь оборудование операторов сотовой связи. На момент совершения преступления осужденному было 17 лет, сообщает пресс-служба суда. Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией, двум другим задержанным было по 14 лет.
Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии общего режима по статье «Покушение на совершение группой лиц по предварительному сговору диверсии (поджога, направленного на повреждение средств связи, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации)».
«26 сентября 2024 года 17-летний житель Неманского района совместно с двумя подростками, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, попытались поджечь оборудование вводно-распределительных щитов базовых станций двух операторов сотовой связи в пос. Горино Неманского района. Данное оборудование — элемент средств связи, которые используются для нормального функционирования органов государственной власти, правоохранительных органов, специальных служб, — сообщает пресс-служба суда. — Понимая, каким объектам они причиняют вред, а также что их повреждение и вывод из строя приведет к нарушению устойчивой и стабильной связи, обеспечивающей безопасность жителей Калининградской области, подростки умышленно шли на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».
В тот день им не удалось с первого раза отверткой вскрыть щит станции, и они возвращались домой к одному из соучастников за ломом, оставив около станции бутылку с горючей жидкостью. Со второго раза с помощью лома они вскрыли оборудование, однако поджигать не стали, побоявшись, что их могут застигнуть за совершением преступления. «Бдительный гражданин сообщил о подозрительных молодых людях в районе вышки, и все трое были задержаны правоохранительными органами», — отметили в суде.
Юноша полностью признал вину, раскаялся в содеянном. На стадии следствия дал показания о том, что преступление совершил по просьбе знакомого подростка, которому в мессенджере «Телеграм» неизвестный человек предложил заплатить, если тот совершит поджог оборудования. Молодого человека взяли под стражу в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.