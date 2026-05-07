Воронежец потерял 1,4 млн руб, пытаясь заработать в интернет-приложении

За сутки аферисты выманили у жителей Воронежской области более 2,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

40-летний житель Россошанского района Воронежской области стал жертвой дистанционных аферистов. А ведь хотел просто приумножить капитал. Но вместо прибыли лишился почти 1,4 млн рублей.

Как рассказал мужчина в полиции, в апреле он нашел в соцсетях ссылку на приложение для «легкого заработка». Следуя подсказкам виртуального «куратора», отослал копию паспорта и номер счета, на который начал частями переводить сбережения, веря, что они приносят доход. В конце месяца на почту потерпевшего пришло требование оплатить страховой полис«. Пытаясь разобраться, пострадавший обнаружил, что счет заблокирован, а “наставник” бесследно исчез, удалив аккаунт.

За 6 мая от действий киберпреступников пострадали 10 жителей Воронежской области. Ущерб составил более 2,8 млн рублей.