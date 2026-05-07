Озвучены итоги обследования дома, пострадавшего от БПЛА в Перми

О них рассказал глава Перми Эдуард Соснин.

Глава города Перми Эдуард Соснин рассказал об итогах обследования дома, пострадавшего сегодня при атаке беспилотника в ПермиРечь идёт о прилёте беспилотников, в результате которого пострадали промпредприятие и административное здание под Пермью. Кроме того, в Перми оказался повреждён многоквартирный дом. Ранен один человек. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас режим беспилотной атаки отменён.

«Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет. Жители уже могут вернуться в свои квартиры, кроме одной — там потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы этой квартиры разместятся у родственников», — рассказал Эдуард Соснин.

Глава города добавил, что из городского бюджета выделят средства на ликвидацию последствий. Ремонтом и восстановлением остекления займётся Фонд капремонта.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о последствиях атак БПЛА на Пермь 7 мая в отдельном материале.

