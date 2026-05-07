Глава Пермского округа Ольга Андрианова выехала на место атаки БПЛА

Административное здание под Пермью после атаки беспилотника получило незначительное повреждение, сообщила глава администрации Пермского округа Ольга Андрианова.
«Сегодня на территорию округа был совершен прилет вражеского беспилотника. Выехала на место. Есть незначительные повреждения административного здания и один пострадавший, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила Андриянова.
По её словам, экстренные и оперативные службы прибыли на место в кратчайшие сроки. Соответствующим службам даны поручения оценить масштаб разрушений и приступить к ликвидации последствий.
В Минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru сообщили, что пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
