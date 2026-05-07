В Волгоградской области поймали угонщика BMW

Все произошло 3 мая. Сотрудники ДПС остановили на дороге автомобиль «БМВ Х7». За рулем находился 36-летний житель Ставропольского края. Во время стандартной проверки документов выяснилось интересное совпадение. Мужчина, управлявший дорогой иномаркой, числился в федеральном розыске. Его подозревают в серьезном преступлении — краже в особо крупном размере Одновременно с проверкой личности водителя, полицейские установили, что и сам автомобиль, на котором передвигался ставрополец, также находится в розыске.