В Перми завершили обследование поврежденного при атаке БПЛА жилого дома

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о завершении обследования многоквартирного дома, поврежденного при атаке БПЛА 7 мая. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия на чердаке. Угрозы обрушения нет.
По словам главы города, жители могут вернуться в свои квартиры, кроме одной. В квартире потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы приняли решение разместиться у родственников.
«Из городского бюджета выделим средства на ликвидацию последствий. Фонд капитального ремонта займется ремонтом и восстановлением остекления», — отметил глава города.
Всю актуальную информацию жильцы поврежденного дома могут получить в администрации Свердловского района по тел.: 241−27−99.
На время обследования дома жильцов направили в пункт временного размещения.