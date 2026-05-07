Дело о хищении 8 млрд рублей на строительстве гимнастического центра в Сочи передано в суд

Следственный департамент МВД России завершил расследование масштабного уголовного дела о растрате средств компании «Газпром инвестгазификация». Перед судом предстанут бывшие руководители компании и представители подрядных организаций, обвиняемые в хищении более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, преступная схема действовала с 2016 по май 2019 года, когда обвиняемые имитировали выполнение строительных работ при возведении физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Выделенные на проект средства были похищены. Около 1,5 миллиарда рублей из этой суммы злоумышленники легализовали через покупку производственного предприятия.
По словам Ирины Волк, фигурантам предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Расследованием махинаций занимались профильные подразделения экономической безопасности МВД.
В целях возмещения ущерба на имущество фигурантов стоимостью более 2,5 миллиарда рублей наложен арест. Сейчас материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к этой масштабной афере.