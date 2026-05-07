Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о хищении 8 млрд рублей на строительстве гимнастического центра в Сочи передано в суд

МВД передало в суд дело о масштабной растрате средств компании «Газпром инвестгазификация». По версии следствия, руководители компании и подрядчики похитили более 8 млрд рублей, выделенных на строительство Центра художественной гимнастики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Следственный департамент МВД России завершил расследование масштабного уголовного дела о растрате средств компании «Газпром инвестгазификация». Перед судом предстанут бывшие руководители компании и представители подрядных организаций, обвиняемые в хищении более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступная схема действовала с 2016 по май 2019 года, когда обвиняемые имитировали выполнение строительных работ при возведении физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Выделенные на проект средства были похищены. Около 1,5 миллиарда рублей из этой суммы злоумышленники легализовали через покупку производственного предприятия.

По словам Ирины Волк, фигурантам предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Расследованием махинаций занимались профильные подразделения экономической безопасности МВД.

В целях возмещения ущерба на имущество фигурантов стоимостью более 2,5 миллиарда рублей наложен арест. Сейчас материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к этой масштабной афере.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше