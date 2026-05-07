Подростков осудили за жестоко избитого мужчину в супермаркете Волжского

Волжский горсуд вынес приговор двум 18-летним местным жителям — Никите Егорову и Стасу Касимову. Преступление они совершили ещё будучи несовершеннолетними.
В ночь на 27 мая 2025 года подсудимые и их старший приятель в нетрезвом виде заглянули в круглосуточный сетевой магазин на улице Дружбы, 72а. Компания вела себя вызывающе, подростки выражались нецензурной бранью, угрожали сотрудницам магазина. А в ответ на замечание 57-летнего покупателя, набросились на него и нанесли множество ударов руками, ногами и 5-литровой бутылкой с водой, в том числе, по голове. Всё происходящее попало на видео.
«Сотрудницы магазина не решились вступиться за несчастного — опасаясь за свою жизнь, они спрятались в подсобном помещении и вызвали полицию. Подъехала к магазину и скорая помощь. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб и гематому головного мозга, множественные переломы костей лица», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области..
В судебном заседании обвиняемые признали вину и раскаялись. Суд учел, что на момент совершения преступления они были несовершеннолетними, а также то, что подростки явились с повинной и активно способствовали расследованию. Тем не менее назначил реальное наказание.
Егоров приговорён к 3,5 годам лишения свободы, Касимов — к трём годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. О судьбе старшего товарища осуждённых не сообщается.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как тихий посёлок потрясли пять зверских убийств из мести.