В Домодедово сняли с рейса пассажира, устроившего дебош в самолете

В аэропорту Домодедово полицейские сняли с рейса Москва — Омск 35-летнего пассажира, устроившего дебош на борту. Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно ругался и игнорировал замечания экипажа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности пассажира, сорвавшего вылет рейса Москва — Омск из аэропорта Домодедово. Мужчина устроил дебош на борту самолета еще до взлета, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть полиции поступил сигнал от диспетчера службы транспортной безопасности. Далее на борт самолета, готовящегося к вылету в Омск, был экстренно вызван наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

Прибывшие правоохранители выяснили, что дебош устроил 35-летний уроженец Омска. По словам очевидцев и экипажа, пассажир вел себя вызывающе, нецензурно ругался и полностью игнорировал замечания бортпроводников.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», и он был снят с рейса.