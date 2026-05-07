В Домодедово сняли с рейса пассажира, устроившего дебош в самолете

Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности пассажира, сорвавшего вылет рейса Москва — Омск из аэропорта Домодедово. Мужчина устроил дебош на борту самолета еще до взлета, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть полиции поступил сигнал от диспетчера службы транспортной безопасности. Далее на борт самолета, готовящегося к вылету в Омск, был экстренно вызван наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.
Прибывшие правоохранители выяснили, что дебош устроил 35-летний уроженец Омска. По словам очевидцев и экипажа, пассажир вел себя вызывающе, нецензурно ругался и полностью игнорировал замечания бортпроводников.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», и он был снят с рейса.