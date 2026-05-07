Жительница Дивеева отправится в колонию за истязание своих детей

Жительница села Дивеево отправится в колонию за истязание своих детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
С 2015 по 2024 год женщина систематически причиняла физические и психические страдания своим четверым несовершеннолетним детям, нанося побои и создавая психотравмирующие ситуации. Мать применяла недопустимые методы воспитания.
Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
