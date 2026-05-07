В Калининграде мужчину осудили за попытку совершить диверсию

Инцидент произошел 26 сентября 2024 года. 17-летний парень из Неманского района вместе с двумя подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, попытался уничтожить вводно-распределительные щиты базовых станций двух операторов сотовой связи. Целью поджигателей была вышка связи в поселке Горины. Вскрыть щит отверткой не вышло, поэтому они бросили горючее и ушли за ломом. Взломав оборудование, злоумышленники передумали его поджигать — испугались, что их заметят. Тревогу поднял бдительный прохожий, после чего правоохранители быстро задержали всю троицу.