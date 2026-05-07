В Калининграде мужчину осудили за попытку совершить диверсию

В Калининградской области вынесли приговор местному жителю, который пытался поджечь телекоммуникационное оборудование. Как сообщили в пресс-службе регионального суда, молодой человек получил шесть лет колонии общего режима.
Инцидент произошел 26 сентября 2024 года. 17-летний парень из Неманского района вместе с двумя подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, попытался уничтожить вводно-распределительные щиты базовых станций двух операторов сотовой связи. Целью поджигателей была вышка связи в поселке Горины. Вскрыть щит отверткой не вышло, поэтому они бросили горючее и ушли за ломом. Взломав оборудование, злоумышленники передумали его поджигать — испугались, что их заметят. Тревогу поднял бдительный прохожий, после чего правоохранители быстро задержали всю троицу.
В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. Как выяснилось, он устроил поджог по просьбе знакомого подростка, которому неизвестный куратор в Telegram пообещал за это заплатить. Суд квалифицировал эти действия как покушение на диверсию с целью подрыва безопасности страны.