ЧП на заводе под Воронежем, из-за которого слесарь лишился ноги, привело к уголовному делу

На заводе под Воронежем на слесаря наехал задним ходом другой сотрудник.

Источник: Комсомольская правда

ЧП на заводе в Лискинском районе, из-за которого работник лишился ноги, привело к уголовному делу, сообщили в региональном управлении СК России. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 16 апреля на вагоноремонтном предприятии 51-летнего слесаря прижало погрузчиком к тележке вагона. Мужчине повредило ногу, его привезли в больницу, где через несколько дней ампутировали конечность.

— Уголовное дело возбуждено из-за нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности травмирование рабочего. Мужчина получил серьезную травму ноги в результате наезда погрузчика под управлением другого сотрудника организации, осуществлявшего движение задним ходом. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.