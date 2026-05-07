ЧП на заводе под Воронежем, из-за которого слесарь лишился ноги, привело к уголовному делу

ЧП на заводе в Лискинском районе, из-за которого работник лишился ноги, привело к уголовному делу, сообщили в региональном управлении СК России. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 16 апреля на вагоноремонтном предприятии 51-летнего слесаря прижало погрузчиком к тележке вагона. Мужчине повредило ногу, его привезли в больницу, где через несколько дней ампутировали конечность.