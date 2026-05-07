«112»: Неизвестный в Калмыкии напал на священника с ножом после службы

В Казанском кафедральном соборе в Калмыкии произошло нападение на протоиерея Анатолия Склярова. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, священнослужитель проводил обряды, когда к нему внезапно подошел незнакомец, вытащил нож и совершил покушение на убийство.
Благодаря своей физической подготовке протоиерей смог уклониться от большинства ударов, но все же получил ранения в руку. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Нападавший скрылся, правоохранительные органы начали его розыск, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
В феврале вооруженный человек пришел в церковь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Челябинской области во время утренней службы. По информации МВД, между посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам.