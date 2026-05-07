Много плакала: На 23 года может отправиться в тюрьму иностранец, забивший насмерть дочь

Ранее стало известно, что Гюльчехра Бобокулова, осуждённая за убийство ребёнка в Москве почти десять лет назад и признанная невменяемой, продолжит лечение в психиатрической клинике Казани. Информации о планах экстрадировать женщину в Узбекистан на данный момент нет.