Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отменили парад Победы после атак БПЛА

В Перми в этом году не будут проводить парад Победы. Решение приняли после оперативного совещания на фоне участившихся атак беспилотников в регионе.

Источник: Life.ru

Об отмене шествия войск Пермского гарнизона сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков», — написал он.

Решение приняли после новых инцидентов с БПЛА. В четверг одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке, ещё несколько беспилотников были сбиты. В результате происшествий повреждения получили многоквартирный дом в Перми и административное здание в пригороде. Во втором случае пострадал мужчина. Также был повреждён корпус больницы рядом с домом, где произошёл инцидент.

Это не первая атака на регион за последнее время. 29 и 30 апреля беспилотники уже атаковали промышленные предприятия Пермского края. После одного из ударов на промплощадке началось возгорание, к ликвидации которого привлекали более 400 человек. Власти пока не сообщали о полном завершении работ после той атаки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше