Священник увернулся от удара ножом в соборе Элисты, но получил ранение

В Казанском кафедральном соборе в Элисте неизвестный мужчина напал с ножом на протоиерея Анатолия Склярова. По данным BAZA, священник совершал требы, когда после службы к нему подошёл посетитель. Мужчина начал разговор на духовные темы.

Источник: Life.ru

Беседа продолжалась недолго. В какой-то момент посетитель достал нож и бросился на отца Анатолия.

Священник сумел увернуться от удара. Как сообщается, ему помогла хорошая физическая подготовка.

Полностью избежать травм всё же не удалось. У протоиерея оказалась ранена рука, были задеты сосуды и нервы. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. О его состоянии после операции пока не сообщается.

Напавшего сейчас разыскивают. Правоохранителям предстоит установить его личность, мотивы и обстоятельства нападения в храме.

