Shot: Четырехлетний ребенок выпрыгнул со второго этажа горящего дома в Люблине

В жилом пятиэтажном доме в столичном районе Люблино произошел пожар, и четырехлетний ребенок, находившийся в квартире без взрослых, выпрыгнул со второго этажа. Второй ребенок по-прежнему заблокирован в квартире огнем. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Shot со ссылкой на источник.
— Пожар произошел в пятиэтажке на улице Степана Шутова в Люблино. В квартире было двое детей без взрослых. Одному из них пришлось выпрыгивать со второго этажа, второй остался внутри, — передает Telegram-канал.
2 мая в подмосковных Люберцах произошел мощный пожар, в результате которого пострадали сразу несколько балконов жилого дома.
5 мая в частном жилом доме в городе Выкса Нижегородской области возник пожар, при котором погибли пять человек. Члены первого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.